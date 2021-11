Hadjer DAKHLI

Je suis étudiante en M2 métiers de l'expertise du travail et des associations dans l'économie sociale et solidaire. Intéressée par les réflexions portant sur l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes.



Durant mon parcours, j'ai accompagné et conseillé des personnes éloignées de l'emploi vers l'emploi durant un stage au sein d'une association de l'insertion professionnelle des personnes à Roubaix.



Actuellement, je cherche un stage de fin étude en conseillère en évolution professionnelle de 4 à 6 mois, à partir d'Avril 2022. Je suis mobile dans la région parisienne et lilloise.