Hadrien HILAIRE

Diplômé Cycle Ingénieur Conception Mécanique (Polytech'lille) en septembre 2009 - Spécialité Calculs de Structure.



Responsable d'Equipe Opérationnelle au sein de l'entité DPM de MELOX, je pilote les activités de dimensionnement de structure par une animation de l'équipe d'ingénierie (MVP et stand Up meeting).



En interface directe avec le Projet, les métiers Planning et Cost, je participe à l'ordonnancement des tâches, à l'élaboration du plan de charge et au suivi des sous-traitants (jalon-coût) en conformité avec les objectifs fixés par le CdS.



Je participe aux réunions techniques Client (Chiffrage-DCE-Enclenchement-Suivi d'avancement) et effectue des études APS-APD-REAL sur les équipements & installations de l'usine MELOX.

Ces études sont réalisées par calculs analytiques ou EF et amènent à la rédaction de livrables (type Note de Calculs, Procédure Essais Table Vibrante...) exportables vers les Autorités de Sûreté.



J'assure enfin la bonne application des processus et méthodes de l'ingénierie.



Mes points forts :

Esprit d'équipe, Persévérant, Rigoureux, Dynamique, Réactif, Sens des responsabilités, Bon relationnel, Capacité d'adaptation, Esprit d'analyse et de synthèse, Créatif, Enclin au changement.







Projets menés en cours d'études (Lycée&Ecole d'ingénieur)

****4L TROPHY:

Vice-président de l'association AIDE EN RAID participant au 4L Trophy 2007 - Raid étudiant humanitaire (deux véhicules engagés, respectivement 52e et 256e sur 1000 équipages inscrits). 2006-2008



****SYSTEO:

Participation à la coupe de robotique E=m6 avec l'équipe SYSTEO d'HEI (2003).



****TPE :

Travaux Personnels Encadrés (2002) : Réalisation d'un robot programmé en BASIC et conception d'un site Internet dédié.



Mes compétences :

ANSYS

LEAN

Calculs sismiques (Statique équivalent)

FEM

Calculs sismiques (Transfert de spectres)

RCC-MR

Calculs sismiques (Modal-Spectral)

Suivi Essai Table Vibrante

Calculs soudures

Calculs chevilles

ASME

Calculs Fatigue (RCC-MR, Peterson's)

Calculs thermiques

CM66, EUROCODES, NV...

Méthode des éléments finis

Charpente métallique (EC3,P22-460...)