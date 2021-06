Hadvin NATURAL PASTRY ®

LE CULINAIRE REPRÉSENTE POUR MOI, UN ACTE DE CRÉATION PAR EXCELLENCE.



C’est à travers mes créations d’exception que je vous raconte ma propre histoire, mais aussi celle de notre monde !



« C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures » : Un savant mélange entre tradition et créativité…



Je vous ouvre spontanément les portes de mon univers à travers des pièces gastronomiques uniques, de haute qualité que j’édifie avec une profonde passion. J’approche le produit dans sa globalité, sous toutes ses formes pour en libérer les saveurs les plus extraordinaires. Je fais parler mes sens et je prends un malin plaisir à réveiller les vôtres ! Un savoir-faire unique à la Française !



Chaque bouchée doit vous procurer une émotion gustative explosive…



C’est pourquoi je reste en quête perpétuelle d’association de saveurs à la fois inédites et surprenantes. De plus, j’ai fais le choix de me tourner vers des matières premières de haute qualité afin de vous offrir des prestations HAUT DE GAMME. C’est avec professionnalisme et rigueur que j’ai soigneusement sélectionné les meilleurs producteurs, fournisseurs et partenaires avec pour objectif primaire : Vous apporter du bon et du bien… Telle est ma marque de fabrique !



Un vent de Grand-Ouest souffle délicatement au-dessus de votre assiette !



A fleur d’océan, j’ai à cœur de vous faire découvrir ce verger marin qui offre des produits d’exception et regorge de producteurs de qualité. Un véritable terrain de jeu qui m’anime au quotidien pour vous offrir uniquement le meilleur :



Des viandes maturées rares - De magnifiques poissons de Crié Bretonne - De la truffe 100% made in France - Un Caviar Beluga - De splendides fromages délicatement affinés par nos Meilleurs Ouvriers de France… Et bien d’autres…



LA RÉVÉLATION D’UN TALENT CULINAIRE !



Je me réinvente chaque jour et je prends plaisir à vous offrir un feu d’artifice culinaire ; des goûts exceptionnels et des couleurs palpitantes…



www.hadvinnaturalpastry.com / hadvinlevasseur@gmail.com / 06.27.88.34.25