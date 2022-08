Hafid BOUGHENOUT

Responsable Qualité Sécurité Environnement

+ 10 ans d’expérience en management Qualité Sécurité Environnement

Iso 9001 14001 OHSAS 18001 en multi sites international

Anglais professionnel Espagnol courant Word Excel Powerpoint Hypérion



Pour la poursuite de ma carrière, je souhaite à mettre à profit mes compétences techniques et relationnelles en tant qu'expert QSE, au sein d’un environnement exigeant, grâce à une opportunité à forte diversité et valeur ajoutée.

Compétences techniques et métier :

- Connaissance des systèmes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001

- Gestion des audits externes et levée des écarts

- Définition, déploiement et suivi de la politique qualité sécurité environnement

- Communiquer sur le système de management qualité sécurité environnement

- Conduite de projet transverse qualité sécurité environnement

- Maîtrise et animations des fournisseurs et partenaires ( indicateurs de suivi, animation plan d'actions, assistance au déploiement de nouveaux processus ou activités, audits des fournisseurs )

- Relation client : préparer et assister aux comités qualité clients

- Animer les revues de direction

- Assister les pilotes de processus dans leur revue

- Définition et suivi des indicateurs de performance qualité sécurité environnement

- Analyse des indicateurs et plans d’actions qualité sécurité environnement

- Amélioration continue ( planification qualité, PDCA, groupes de travail, benchmark )

- Formation des managers et du personnel

- Gestion documentaire, gestion intranet de la documentation du système qualité sécurité environnement

- Veille réglementaire qualité sécurité environnement

- Analyse environnementale

- ICPE ( déches, AES, réglementation, valorisation des déchets…)

- Mise en place de système de management qualité sécurité environnement

- Certification d’entreprises

- Audit interne Iso 9001 iso 14001 OHSAS 18001

- Réalisation et suivi du plan de formation

- Gestion des formations habilitations du personnel

- Gestion des EPI EPC

- Gestion du document unique

- Accompagnement du CHSCT

- Prévention des risques

- Protocole de sécurité

- Plan de Prévention

- Mise en place des AC AP et suivi de leur réalisation

- Visites chantier

- Enquêtes après accident

- Arbre des causes

- Communiquer en interne

- Gérer les relations externes



Savoir-être :

- Rigoureux

- Sens du client

- Abordable

- Aime travailler en équipe

- Curieux

- Sens de l'organisation, rigueur, méthodique

- Autonomie et pragmatisme

- Pédagogue, consensuel et persévérant



Savoirs :

- Maitrise word excel powerpoint

- Hypérion

- Logiciel métiers supply chain

- Sait publier sur intranet et internet

- Bonne culture générale et technique



Mes compétences :

Audit externe

Audit qualité

Management de la qualité

Amélioration continue

Audit environnemental

Relations clients

Analyse environnementale

Pilotage de la performance

Planification

Veille réglementaire

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word