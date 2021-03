Hafid KHELOUFI (HAFID )

Bonjour

Je suis un automaticien de formation, actuellement je travaille comme technicien dutilité dans une usine de fabrication du lait

(Candia-Algérie) depuis 2013 à ce jour. Durant mon parcours jai acquis une expérience dans beaucoup de domaines : le traitement des eaux adoucissement et osmose inverse, les chaudières à vapeur et circuits de vapeur ( purgeur manuels et automatique , manomètre, soupapes de sécurité, clapet anti retour) airs comprimé ( compresseur a vice, filtres , sécheurs dair) et production deau glacé avec des stations CLAUGER de différentes technologies (compresseur a piston Sarbroe d une capacité 20 Tonne et compresseurs à vice Bitzer avec ruisseler de capacité 13 tonnes menée de tour de refroidissement ( condenseur évaporatif), deux groupes électrogènes 2500kva et 800 kva des chambres froides ainsi que des dateur de marque DOMINO