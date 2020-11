Haithem MAHROUG

Langages:

C#.NET , VB.NET, JavaScript , HTML , C++ , C.



Framework :

Microsoft .NET Framework ,.NET Compact Framework, Enterprise Library ,OPENNETCF,

OBID



Tech. Web :

ASP.NET , JQuery , ASP.NET Ajax Control Toolkit, Microsoft AJAX.NET,HandlebarsJs,...



Base de données:

Oracle 10g, Microsoft SQL Server 2005, SQLCe



serveurs :

IIS 5.0 , IIS 6.0



Outils :

MS Visual Studio (V6.0, 2005, 2008), MS Visual Studio Team Suite (2008 et 2005), MS SourceSafe 6.0, Visio 2000, TOAD8.0, MS SQL server 2005,Oracle 10g,Rational Rose 2002, POWERAMC 10.0.



Systèmes:

WINDOWS 2003/2008, Windows CE, DOS et UNIX.



Réseau:

DNS,DHCP, Active Directory 2008.





Méthode :

Merise, UML.



