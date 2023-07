Hâkem MALVERDE

Voyageur musulman franco-marocain, né un jour d'avril 1990 à Nice, vivant entre la Lorraine et la Côte d'Azur... Je suis Taureau ascendant taureau et mon signe aztèque est le crocodile...

Passionné par l'Art Contemporain et le Design Industriel, j'admire de très nombreux artistes comme Wim Delvoye, Aloïse Corbaz où encore Salvador Dali qui est pour moi un miroir et un héritage artistique car l'anagramme de Dali est celui de mon prénom...



Diplômé d'un BEP Production Mécanique, d'un BAC Pro Technicien d'Usinage et d'un BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits option B, je m'intéresse à pleins de choses dans la vie comme notamment les cultures primitives à travers les arts et la littérature ou encore la cinématographie, en particulier les films de SF et LGBT+... Je suis également membre d'un jardin collectif au centre culturel " Le Quai" du sablon à Metz où je participe à l'élaboration d'une feuille de chou mensuelle...



De plus, j'aime bien vivre dans la simplicité, regarder la chaîne Arte et écouter France Culture à la radio...

Soucieux de la protection de la nature, je consomme au mieux pour préserver la planète...



Gandhi a dit: «Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde. Mais celui qui a fait 1 seule fois le tour de lui-même.»