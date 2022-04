Hakim ACHACHE

Ingénieur en génie électrique et informatique industrielle, aujourd’hui à la recherche d’un emploi en automatisme et contrôle commande, Mes principales qualités pour exercer une telle activité sont la ponctualité, la polyvalence et le désir d'apprendre et de mettre à profit toutes mes compétences que j’ai pu acquérir lors de mes formations.



mes compétences:

* */Automatique et contrôle commande :



Identification et Modélisation des systèmes, Commande non linéaire, régulation numérique et analogique et Instrumentation, asservissement, optimisation, Diagnostics et Maintenance



**/ Automatisme et supervision industrielle :



Programmation des automates, langage ladder et Graf cet et List.

Supervision industrielle,Réseaux locaux industriels,Logiciels : Unity pro, PL7, Pcvue, Step 7, labview



**/Electronique embarquée :



Programmation des Microcontrôleurs, Programmation en C, C++, Assembleur 68000, Pascal

Logiciels : Builder c++, MiKroC Pro, ISIS Proteus (CAO), Psim, Wintypon.





