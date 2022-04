Hakim BEN-MAKHLOUF

Directeur des opérations pour 3 pays et membre du comité de direction d'external fulfillment , je manage avec passion et rigueur et je considère que le leadership met l'humain au centre de tout management du changement.



Mes diferrentes expériences dans différents secteurs d'activités (nouvelles technologies, Automobile, mécanique, medical, cosmétique, électronique, microélectronique) m'ont permis d'apprendre et d'appliquer le lean 6 sigma, mindset ultime pour viser et atteindre l'excellence opérationnelle.



Mes 14 ans en tant que manager et leader m'ont permis de decouvrir que les équipes sont le poumon de l'entreprise et que leur développement doit en être le premier pilier.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Lean Manufacturing

Qualité produit

Ms office

Production industrielle

Management de projet

Management

Informatique industrielle

Qualité client

Logistique

PNL

Responsable production

TPM

Qualité

Chef de projet

Industrie

6 sigma