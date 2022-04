Hakim BOURI

Spécialiste de la relation client avec une expérience de 10 ans au sein d'un important service client en B2C,

Je place la satisfaction client au centre de la relation commerciale.

J'ai participé à la création du centre de relation clientèle de TPS Groupe TF1 au sein duquel j'ai occupé la fonction de manager d'une équipe de 15 conseillers clientèle de 1998 à 2003 puis de coordinateur terrain suite à l'externalisation du service chez AMSF groupe Bertelsmann toujours pour le produit TPS pèriode durant laquelle j'ai participé à la migration de nos abonnés vers le groupe Canal +



Depuis 2009 je suis manager des ventes chez AUCHAN (produits high tech)où je manage une équipe de 5 vendeurs je pilote le compte d'exploitation de 2 rayons(3 millions d'euros de CA) et pour lesquels je gère les achats la formation le recrutement et entretiens annuels d'évaluation.



J'ai depuis Mars 2012 pris également sous ma responsabilité le rayon électroménager (3 vendeurs et 1 adjoint) qui génère un CA de 2 millions d'euros.



Mes compétences :

Avaya

AS400