Hakim DILMI

06/2008 - 11/2008: Commodity Buyer - GRUPO ANTOLIN HQ - Espagne (09)

07/2005 - 05/2008: Lead Buyer - GRUPO ANTOLIN France - France (78)

11/2004 - 06/2005: Tactical Buyer- HONEYWELL Aerospace - France (92)

2003: Stage au département « Programmes Sportifs et Récréatifs » - National Capital Region YMCA/YWCA - Canada (ON)

2002 : Stage Département Achats:Sourcing Sous-traitance - ZODIAC/SICMA AERO SEAT - France (36)

2001 : Stage au Département Achats - POMONA Passion Froid - France (18)

- Mastère Spécialisé Management de l’Achat Industriel et International - Institut du M.A.I. - Bordeaux Ecole de Management

- DESS Science du Management International, délivré par l’Ecole Supérieure des Affaires de Grenoble - Préparé à Carleton University, Ottawa, ON, Canada

- Maîtrise de Sciences de Gestion, spécialisation Achats – Ecole Supérieure des Affaires de Grenoble - Réseau des IAE - Université Pierre Mendès France



Mes compétences :

acheteur

Acheteur famille

Adaptabilité

Aéronautique

Anglais

Anglais bilingue

Automobile

Diplomatie

Espagnol

Experience internationale

Gestion relation fournisseur

Global Sourcing

International

Mobile

Négociation

Réactivité

Relation fournisseur

Sourcing

Achats

Achats internationaux

Gestion de projet

Management