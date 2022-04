Hakim ISMAEL

Je suis à la recherche d'une entreprise auquel je pourrais faire un BTS Management des unités commerciales. J'ai quelques expériences dans le commerce et je suis quelqu'un de très motivé et de très sérieux. Je pourrais vous apporter ma jeunesse et mon envie de travailler ainsi que d'autres qualités que j'ai pu les valider en entreprise.



Et surtout j'adore le commerce



Mes compétences :

Accueil des clients

Adobe InDesign CS6

AutoCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Merchandising

Conseiller clientèle

Encaissement

Technique de vente

Pack office

Traiter les objections

Sens de l'écoute

Fidéliser le client

Préparer la commande