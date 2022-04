Hakim KEBIR

Titulaire du baccalauréat Scientifique et d'un BTS-Services informatiques aux Organisations en option SLAM (développeur ), je me suis orienté vers la formation en alternance du M2I ( Master Ingénierie en Informatique ) à l’école ITESCIA ( anciennement ITIN ) , école de la CCI Paris Île de France à Cergy-Pontoise qui est en adéquation avec mes objectifs professionnels et personnels.



Passionné d’informatique, j’ai acquis de solides bases dans ce domaine . Je possède des connaissances dans la programmation orientée objet avec le langage JAVA, des notions sur les systèmes d’exploitation Microsoft et Linux/Unix, ainsi que de la programmation en langage C, C++, avec un savoir faire dans le développement web avec les langages HTML,PHP,CSS avec une gestion des bases de données de mySLQ et SQL. Et une totale maîtrise d'EXCEL et le langage VBA..



Etudiant à ITESCIA et à la recherche d'une entreprise pour effectuer ma formation en alternance cela me permettra de développer mes connaissances en informatique et de les mettre directement en application lors de cette période en entreprise.



Relationnel, écoute, adaptabilité, organisation sont autant de compétences personnelles pouvant me caractériser. Je vous prie de bien vouloir étudier ma candidature au poste de programmeur informatique en apprentissage pour une durée de deux ans au rythme d'une semaine école et une semaine en entreprise.



Vous pouvez me joindre

par téléphone :06 95 77 48 83

ou par mail : hakim.b.kebir@gmail.com



Mes compétences :

Java

HTML

PHP

CSS

XML

C

Linux

UNIX

UML/OMT

SQL

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Excel

C++

Apache Subversion

Adobe Premier