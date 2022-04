Hakim OUTAABOUT

Titulaire d'un Master professionnel " Chimie et physico-chimie du médicament", j'ai développé un attrait pour la chimie notamment l'interface chimie-biologie.

Souhaitant orienter ma carrière dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, je suis à la recherche active d'un poste.



Capable de synthétiser des intermédiaires dans le cadre d'un projet de recherche, d'assurer le suivi de l'avancement de réaction, d'isoler et de purifier les produits obtenus. Je me suis familiariser avec l'environnement et le matériel d'un laboratoire de synthèse.



Mes compétences :

SciFinder

Isis Chemdraw

Pack Microsoft Office

TOEIC 800 Points

Tenu d'un Cahier de laboratoire

Synthèse organique

Purification et identification de molécules

Spectrométrie de masse

RMN

Chromatographie

Chimie

Recherche