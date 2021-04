Hamana BOULET

Curieux et apprenant vite, j'ai développé un large éventail de compétences facilitant à la fois mon travail personnel et la communication avec les autres pôles.

Créatif et analytique, j'ai une affinité particulière pour les jeux et responsabilités proposant une forte composante systémique.





COMPETENCES



- Rédaction de GC et de GDD pour différents corps de métiers ou interlocuteurs

MSOffice, Open Office, Photoshop, Illustrator, InDesign, Google Doc



- Conception, réglage de mécaniques et systèmes de jeu

Visio, OmniGraffle, yEd, Excel, Mathématiques



- Level Design 2D et 3D, gestion rationelle de la difficulté, du rythme et de l'apprentissage

Tiled Map Editor, XML, UT3 editor, 3DSMax, Maya, SketchUp, Scripting



- Prototypage et développement

Papier, Flash (AS3), Virtools, Game Maker, Unity 4 Pro, Xcode, Cocos2D



- Gestion de projet

Familier avec la méthode agile Scrum, Jira, Bugzilla, Rally, SVN, Perforce



