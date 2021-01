Hamid AGUINI

Co auteur de "La Rébellion Positive" paru chez Albin Michel

Je dirige Relation & performance, centre de bilan de compétences agréé FONGECIF, AFDAS, UNIFAF, UNIFORMATION, UNAGECIF... et centre de formation. Formateur, Coach, j'interviens dans l'accompagnement et le conseil en orientation professionnelle. Je capitalise une expérience dans les fonctions RH,commerciale et managériale et suis certifié GOLDEN (inventaire de personnalité) et STRONG (centres d'intérêts professionnels).



"La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer." Peter Drucker

- inscrivez vous au GROUPE "Bilan de compétences, Accompagnement professionnel" pour échanger, partager et créer un cadre professionnel épanouissant. http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=002ubg8fnnvk6va



"si vous avez un rêve, donnez lui une chance de se réaliser" Richard Devos

- "NTIC et pratiques professionnelles" s'appuie sur les TIC et plus de performances dans notre quotidien de travail.

http://www.viadeo.com/hub/gestionmembresdunhub/?hubId=002iz0fauc6pztd



"Je trouverai un chemin, ou j'en ferai un" William Cecil Burleigh

- "Auto-entrepreneurs et professions libérales...réussir son lancement" est pour les jeunes (développer une activité) et les expérimentés (aider et offrir des opportunités). http://www.viadeo.com/hub/gestionmembresdunhub/?hubId=0021hcgqx1phvcpe



Au plaisir de se retrouver sur viadeo, Linkedin, Twitter et Facebook.



Mes compétences :

Co auteur de "La Rébellion Positive"

Entrepreneur

Bilan de compétence

Leadership

Coaching

Formation

Communication

dirigeant

performance

Développement personnel

Co auteur de 'La Rébellion Positive'