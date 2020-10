Hamid AIT NACEUR

 Participation aux études des dossiers

 Consolidation et gestion des dossiers des affaires de l’adjudication à la réception définitive

 Préparation de l’organisation et suivi des chantiers (budget, technique utilisée, respect des

Normes de qualité et sécurité, rentabilité…)

 Animation d’équipes,

 Assurer les relations quotidiennes avec les clients, sous-traitants et fournisseurs

 Autorisations d’occupations et d’exploitation, agréments des matériaux

 Assurer l’approvisionnement sur chantiers et Gestion des stocks

 Gestion du matériel, personnelle, des stocks matériaux et consommable

 Suivi les avancements des travaux (valorisation cumulée des travaux)

 Situations mensuelles (fiche d’exploitation des chantiers, productions et charges)

 Coordination avec le responsable travaux et maître d’ouvrage

 Attachements et décomptes, plus recouvrements

 Assister aux réunions du chantier

 Assurer l’exécution des travaux selon planning



Mes compétences :

Génie Civil

VRD

Travaux des Routes

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Consolidations

Autocad

Travaux routes

Coordination de travaux