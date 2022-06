Hamma HAMMOU (HAMMA)

Ingénieur en géodésie, diplômé du Centre National des Technologies Spatiales Arzew, Oran, Algérie (promotion 2004)



Directeur technique de Sarl Posysat (De 2007 à aujourd'hui).

Cadre technique à Sonatrach depuis (2007 à aujourd'hui).



EN- #We specialize in all topographic works, topographic surveys, earthwork, pipeline works, geodetic networks, communication networks and optical fibers.#

FR- #Nous nous spécialisons dans tous les travaux topographiques, levés topographiques, travaux de terrassement, travaux de pipeline, réseaux géodésiques, réseaux de communication et fibres optiques.#