Hamon ALINE

Une solide connaissance des systèmes d'information et une double compétence, informatique et commerciale, fruits d'une expérience riche et

variée.

Des qualités relationnelles et humaines, une vraie sincérité, de bonnes aptitudes à communiquer et une écoute attentive des clients et des

consultants.

Volontaire, dynamique et motivée pour entreprendre, affronter et réussir de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Management , Développement commercial, Industrie Pharmaceutique, Assurance Santé, vie, collectif, Mutuelles&Assurances