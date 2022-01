Hamza IDRISSI-AZAMI

Bonjour,



Je suis Ingénieur d'état en Génie Mécanique, filière: Construction Mécanique et Production Intégrer à l’Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique - Casablanca. Cette formation m’a permis de se doter des compétences approfondies dans le domaine d'étude mécanique, Hydraulique et la gestion de production.



Ayant d’ores et déjà une expérience professionnelle assez riche, par les différents stages que j'ai pu décrochés, et une motivation inébranlable pour m’améliorer professionnellement, je souhait consolider mes connaissances théoriques en rejoignant une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes acquis techniques ainsi que mes qualités personnelles.



Je suis de nature motivé, sérieux, responsable et assez perfectionniste, c'est pourquoi j'ai l'intime conviction que je pourrai parfaitement réussir les missions qui me seront confiées.



Je reste à disposition pour toute information supplémentaire.

cordialement.



Mes compétences :

Génie mécanique

Catia v5

Ansys workbench