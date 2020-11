Diplômée d’Etat en audit et contrôle de gestion de l’ENCG, avec un première expérience dans le domaine bancaire et après un parcours académique fructueux, je souhaite m’investir au sein d’une structure de référence. Très adaptable, je suis certaine que la grande rigueur dont j’ai toujours su faire preuve alliée à mon esprit d’équipe me permettra de mener à bien vos missions. Disponible immédiatement.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité