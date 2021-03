Hanane ZAITER

Ayant commencée par des études scientifiques, jai depuis toujours des facilités avec les mathématiques et plus globalement avec les chiffres.

Jai un BTS Comptabilité et gestion des organisations. Jai acquis de bonnes connaissances en comptabilité, gestion financière et sociale.

Ayant dû travailler dans dautres domaines, jai donc passé un titre professionnel dassistante comptable et administrative afin de me remettre à niveau.

J ai acquis en plus une bonne maîtrise du pack Office.

Jaime travailler au contact de clientèles, cest pourquoi je me suis ensuite orientée vers laccueil touristique et dentreprise.

Pendant cette expérience, jai acquis une bonne connaissance du monde de lentreprise, la gestion dun standard téléphonique au siège dune entreprise, gestion dune petite équipe, gestion de la boite mail de laccueil, des rendez-vous, et toutes sortes de réservations (location touristique, location véhicules, etc. ... ).

Je possède les atouts nécessaires pour être une bonne assistante administrative.

Je suis organisée, logique et polyvalente.



Mes compétences :

Rectifiers

Microsoft Word

Microsoft Excel

Coala

Reception

SAP