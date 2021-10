Haoua COULIBALY

Bonjour Mesdames, Messieurs,



J’ai le plaisir de vous écrire afin de vous présenter les principaux secteurs d’activités de notre entreprise. ceux-ci sont de quatre types : le secteur agro-alimentaire, le secteur pharmaceutique le secteur de la vente de machines agricoles et produits cosmétiques. le secteur agro-alimentaire est basé en suisse et repose sur l’exportation de produits vivriers dans plusieurs pays Afrique :



Algérie, Angola, bénin, guinée, Kenya, Libye, mali, Mozambique, Sénégal, Togo (pays où nous disposons de clients réguliers) quant aux machines, aux produits pharmaceutiques et cosmétiques, ils sont gérés depuis la France et sont également destinés à l’exportation vers Afrique.



Dynamique et prospère, notre entreprise est fondée sur des valeurs sûres axées sur la qualité des produits et la satisfaction des clients. la confiance, le respect et l’écoute de nos clients sont les principaux atouts de nos activités et sauront vous convaincre, j’en suis sûr. en vous remerciant par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter aux activités de notre entreprise

;nous vous prions d’agréer nos cordiales salutations. http://www.daddy-commercial.fr/