Hassan Chalada est chargé des relations presse et de l'influence digitale de la première Chambre consulaire d'Europe.



Diplômé en Médiation et en Communication, il a géré les relations presse de plusieurs événements de grande envergure.



Avant de rejoindre la CCI Paris Ile-de-France en janvier 2017, Hassan Chalada a travaillé dans des agences de Communication et Relations Publiques de renom où il était le conseiller en communication et presse de grandes marques et institutions.