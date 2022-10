Hassen TORKI

Vos autorités de tutelles vous imposent un certain nombre d’obligation, notamment, ce qui concerne le domaine des missions de service, d’entretien de sécurité et de maintenance, mais dans un contexte concurrentiel

Le métier de Gestionnaire d'immeuble est le véritable acteur des actions de proximité au sein de groupement immobilier qui lui sont attribués, il est le premier représentant de la société

Le métier de Gestionnaire d'immeuble doit donc être capable de coordonner, gérer et contrôler le quotidien de votre Parc Immobilier. et ainsi de répondre aux besoins d’une clientèle exigeante

Outre mes fonctions d’assurer et de garantir la qualité de la relation quotidienne avec les locataires et le maintien permanent de la propreté de la sécurité des bâtiments et des locaux,

J’ai acquis une expérience de suivi de travaux de réhabilitation et de résidentialisation en site occupé nécessitant d'accompagner les locataires

Vous pouvez me contacter : torki.hassen@yahoo.fr

Cordialement