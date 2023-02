Je suis assistante sociale depuis bientôt sept ans. Je recherche actuellement un poste d'assistante sociale en entreprise, pour commencer dès que possible.



A travers mes différentes expériences en service social du personnel, j'ai exercé des missions individuelles et personnalisées auprès des salariés, autour de problématiques personnels et/ou professionnels. J’ai également défini et organisé en collaboration avec des partenaires des actions collectives en lien avec les besoins des salariés.



En outre, j'ai participé aux différentes instances internes telles que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les travaux sur les risques psycho-sociaux, les commissions d’aides financières, les commissions logements, les commissions enfances…



Aussi, j'ai appris à apporter un appui technique à l’entreprise en assurant un suivi social en complémentarité avec le travail des services du personnel.



Par ailleurs, ma fonction d’assistante sociale m’a permis de développer de bonnes qualités relationnelles, des aptitudes dans la rédaction, l’écoute, le travail en partenariat et une organisation de travail structurée. Aussi, la licence « coordinateur de projet collectif en insertion » obtenue en juin 2011, m’a permis de développer des compétences en méthodologie d’actions collectives.



Je me tiens à votre entière disposition pour d’éventuelles informations complémentaires.



Hawa KEITA



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement social

Budget

Gestion budgétaire

La gestion budgétaire

Microsoft accès

Retraite

Santé

Sensibilisation

Surendettement