Hebert JEAN CHRISTOPHE

✔ MES VALEURS : ◽ Être Bienveillant ◽ Être Agréable ◽ Être Réfléchi ◽ Être Habile



✔ MES COMPÉTENCES COMMERCIALES : Prospecter ► Négocier ► Fidéliser



◽ Organiser un cycle de vente complet en B to B et en B to C

◽ Travailler en autonomie et avec les équipes pour atteindre les objectifs

◽ Adapter les savoir-faire suivant les cibles et les marchés :

Particuliers - TPE - PME - ETI - Alimentaire - Jouet - Jardin - Immobilier



✔ MES RÉALISATIONS :



◽ Prospection : Augmentation de la part de marché de 5 à 15 %

◽ Négociation : Augmentation de la marge moyenne par vente de 50 %

◽ Fidélisation : Mesurer la satisfaction - Parrainage - Avis clients certifiés



✔ MES SOFT KILLS :



◽ L'écoute

◽ L'adaptabilité

◽ La ténacité



✔ MES PASSIONS :



◽ Le Digital

◽ La Vente

◽ La Moto

◽ L'automobile



Facebook Agence : https://www.facebook.com/pages/Laforet-Ensemble-et-Toit/170594883054384?ref=hl

Facebook Pro : https://www.facebook.com/jeanchristophehebert



YouTube Pro : https://www.youtube.com/channel/UC1m77RZREp7TNd3sChrUxgA?view_as=subscriber



Ex de courte vidéo de prospection pour faciliter les appels téléphoniques, utilisée avec Adwords et avec les SMS pour la prospection téléphonique ciblée :

https://www.youtube.com/watch?v=Zud6gQixkBY



✔ TAG :



