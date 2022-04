Hector PELLET

Je suis étudiant en filière informatique (ingénieur) et je souhaite mettre en application mes connaissances en développement informatique dans le domaine du Big Data et du Green IT.



Je m'intéresse à peu près à tout, aussi tout les sujets sont susceptible de me motiver (les sujets les plus exotiques sont souvent les plus intéressants). Je parle suffisamment bien anglais pour avoir réussi une école d'été en juillet 2016 et une année complète (bi-diplôme en 2016/2017), pendant lesquels j'ai suivi des cours entièrement en anglais et parler l'anglais de tous les jours. Je suis de retour en France pour ma dernière année à l'ESEO à la fin de laquelle j'effectuerai un stage qui sera le couronnement de mes études.



Mes compétences :

VBA

Microsoft C-SHARP

Java

Android

JSON

Java EE

Enterprise JavaBeans

JavaScript

MongoDB

Veille scientifique

Communication scientifique

Python