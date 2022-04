Hedi BELLILI

Mes points fort sont liées aux domaines :

Tissage (mécanique de tissage et théorie des armures)

Tricotage rectiligne (mécanique et liages tricots)

Tricotage circulaire (mécanique et liages tricots)

Gestion logistiques et flux matières

Gestion de la qualité

CAO (LECTRA modaris & diamino)

Matelassage et Coupe

Couture et technique d’assemblage

Maintenance des machines à coudre



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export

ISO 900X Standard

Corps

FMECA

Material Requirements Planning

Système management

Stock Control

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop