Hedi KRICHEN

Je suis diplômé en Génie Logiciel à l’Institut National des Sciences Appliqués et de Technologie (INSAT), formation qui a comme spécificité la connaissance approfondie de l’ingénierie des Logiciels, ainsi que la maîtrise des technologies de développement et des méthodes de conception actuellement utilisées sur le marché.



Je possède une expérience professionnelle en développement de plugin Eclipse (PDE/GEF/EMF), expérience qui a consolidé ma maîtrise des bonnes pratiques et ma connaissance des patrons de conception.



Une deuxième expérience professionnelle dans l'équipe ISB (infinity Service Bus) à Sungard Global Services, j'ai travaillé sur des projets Java/JEE suivant l'architecture SOA (ESB/EIP/BPM) et des projets SAAS essentiellement pour le secteur de la finance.



Une troisième expérience professionnelle dans l'équipe TSM à Oberthur Technologies où j'ai travaillé sur la plateforme NFC développée en Java.



Mes compétences :

ESB

java

SOA

JEE

BPM