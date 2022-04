Hédi RACHID

Actuellement chef de projet décisionnel chez ICADE, foncière leader sur son marché, j'ai une expérience de 7 ans en tant que consultant décisionnel chez des clients industriels.

Je maîtrise la conception et la mise en œuvre de systèmes décisionnels, en particulier autour des technologies SAP BusinessObjects.

Je dispose également d'une expertise en matière d’ETL qui me permet d’appréhender les diverses problématiques de transfert de données.

J'ai été chef de projet ou partie prenante sur plusieurs projets de migration vers BI 4.00.



Mes compétences :

Reporting

SQL/PLSQL

ETL et Modelisation

Business intelligence

Gestion de projet

Sql server 2008

Oracle 10g

SAP Business Objects

Sql server 2012