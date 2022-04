Hédi VALCKE

Après plus de 10 ans d'expérience chez de nombreux clients et une formation d'ingénierie en test et mesure, je suis aujourd'hui spécialisé dans le domaine des bancs de test, de l’instrumentation et de la mesure. Suite à mes différentes missions effectuées, j'ai acquis de solides connaissances dans le développement de logiciels et applicatifs de test, notamment en LabVIEW où je suis certifié CLD depuis 2012.



Mes compétences :

Banc de tests

Labview

Labwindows CVI

Mesures Physiques

Langage C

Instrumentation

Météorologie

TestStand

Python

ATLAS 626

Qt

SVN