Hedi YAHIA BERROUIGUET

Après avoir obtenu un Master II spécialité « Achat » à l’Ecole Supérieure de Commerce ICD de Paris , j'occupe un poste d’acheteur de prestations Intellectuelles et de Services dans un cabinet de conseil, CKS.



En plus des connaissances acquises lors de ma formation, mes différentes expériences professionnelles en France et à l’étranger (Londres) m'ont permis de développer des capacités de négociation, d’élaboration de stratégies d’achat, de préparation de consultations, d’analyse des offres, de finalisation et de suivi des marchés sous l’ERP (logiciel de gestion) pour différents types de projets.



Mon sérieux, mon dynamisme, ma persévérance, ma grande motivation et mon goût du travail en équipe sont mes principales qualités.



Mes compétences :

Travaux ferroviaires

Négociation

ERP

Achats publics

Achats