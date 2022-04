Hédy DZIRI

- Créateur et dirigeant du cabinet Taylor River depuis 2009,

- 20 années d’expérience professionnelle acquise en entreprise et en conseil en recrutement

- Coach membre de l’ICF, formation au coaching individuel et collectif – Mozaik International

- Certifié Process Com Coaching KCF

- Certifié test d'évaluation de la personnalité PAPI 3

- Diplômé de l’École de Commerce Européenne / Groupe INSEEC

- Langues de travail : français, anglais, allemand



Passionné de cuisine, j’aime la convivialité, les rapports simples et authentiques. Je suis direct, franc et résolument tourné vers l’objectif (Je suis alsacien :-)) Je crois être avant tout un homme de contact, d’échange, de communication. Je pratique mon métier pour rencontrer, comprendre, apprendre et prendre du plaisir autant que possible.





Je suis plus actif sur Linkedin, n'hésitez pas à m'y rejoindre : https://www.linkedin.com/in/hedydziri/



Mes compétences :

Chasse de tête