- Conception de l'aménagement d'espaces de vente et de la décoration de vitrines en accord avec la stratégie et l’identité visuelle de l'entreprise

- Théâtralisation et valorisation des produits en magasin

- Aménagement et mise en vitrine

- Création de ILV-PLV (Information et Publicité sur le Lieu de Vente)



Mes compétences :

Design industriel