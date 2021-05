Heirani TEPAVA

Je quitte Tahiti pour la France, vers l'âge de 9 ans, et j'y resterais une douzaine d'années. A mon niveau, autant dire toute une vie !!

J'y ai normalement fait mes études...

Une certaine attirance pour l'informatique et l'électronique m'ont poussés vers un DUT en Génie Electrique et Informatique Industrielle (à l'Université de Toulon).

Changement de cap ensuite vers une licence pro en management des organisations option management de la qualité. Choix plutôt judicieux puisque enfin je peux dire que je me suis "éclatée" pendant mes études !! Surtout quand on passe 6 mois en stage..!



De retour au fenua depuis 2009, je profite de la vie, et intègre Gaz de Tahiti fin 2010. Je dois dire que mon parcours plutôt atypique me sert bien... vive la polyvalence.



Aujourd'hui, nouveaux objectifs : je suis à la recherche de nouvelles opportunités, et qui sait, de nouveaux horizons ?!



Mes compétences :

génie électrique

informatique industrielle

qualité