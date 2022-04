Hela SLAMA

Récemment titulaire du diplôme national d'ingénieur en Génie Télécommunication et Réseaux.

Je suis vivement intéressée par des nouvelles opportunités qui s’inscrivent dans le domaine des objets connectés, du développement Web & Mobile, et qui conviennent aussi bien à mon profil de formation qu’aux perspectives de développement de ma carrière professionnelle.

Passionnée par les nouvelles technologies, polyvalente, et motivée. Je suis ouverte pour toute opportunité dans laquelle je peux apprendre et donner de la valeur ajoutée.



"Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy." Norman Vincent Peale