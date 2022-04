Hélèna BROYERE

Forte de + 5 années d’expérience en développement commercial dans un environnement très concurrentiel et nécessitant force de proposition et réactivité, j’ai à cœur d’accompagner les entreprises dans leur croissance.

Créative, curieuse et polyvalente, mes domaines d’intervention sont les suivants :



➡️ DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

- Prospecter et chasser de nouveaux clients par téléphone et sur le terrain

- Ecouter, comprendre et restituer leurs besoins

- Gérer la totalité de la vente d’une prestation

- Établir un plan de compte

- Fidéliser un centre de profit dans la durée

- Faire de la veille stratégique en lien avec le secteur d’activité



➡️ MARKETING & COMMUNICATION

- Réaliser des études de marché et de la concurrence (acteurs, segmentation, SWOT/PESTEL, etc.)

- Analyser des tendances de consommation

- Formaliser l’identité d’une marque (prisme, promesse, USP, etc.)

- Proposer un plan d’actions marketing et de communication (brief annonceur & recommandation agence)

- Définir des objectifs d’image, de notoriété, de vente, de trafic et autres sources de revenus

- Proposer une politique de diversification



➡️ MANAGEMENT D’EQUIPE

- Réaliser un suivi régulier des collaborateurs, des entretiens annuels, de recadrage, de motivation

- Développer les compétences des collaborateurs : accompagnement, formations

- Anticiper les conflits interpersonnels, appréhender les personnalités difficiles



➡️ RECRUTEMENT RH & COACHING

- Identifier et qualifier les candidats lors d’entretiens de recrutement

- Animer les journées d’intégration des nouveaux salariés, présenter l’entreprise

- Coacher les candidats : faciliter la compréhension des enjeux des postes, travailler la posture et l’élocution, aider à gérer le stress, clarifier les atouts et les motivations



➡️ GESTION DE PROJET ET ÉVÉNEMENTIEL

- Organiser des événements thématiques : invitations, élaboration des menus et animations



Mes compétences :

Business development

Marketing

Communication

Management opérationnel

Management

Coaching