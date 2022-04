Héléna MARÉCHAL

En possession d'un BTS en communication graphique et d'une licence professionnelle en conception et intégration de produits multimédias, je travaille depuis plus d'un an, au siège social de GIFI. Plus précisément au service communication ou j'occupe un poste de graphiste/maquettiste.



Je suis passionnée par la photographie et je porte un grand intérêt au domaine du design et du graphisme.



Mes diverses expériences, notamment au sein de l'entreprise GIFI, ont renforcé ma rigueur et ma curiosité et m'ont permis de développer ma créativité.

Mes capacités et mes compétences me permettent de faire face aux urgences tout en restant méthodique et organisée.



Mes compétences :

Illustrator CS6

Photoshop CS6

Indesign CS6

WordPress

Quark Xpress

MySQL

Magazines

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator