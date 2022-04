Hélèna MARKOVIC

Mes forces :

- une capacité d'adaptation et d'apprentissage rapide

- une rigueur et un sens de l'organisation particulièrement développés

- une créativité applicable à tout domaine d'activité



Mes expertises :

- vision 360° du marketing

- communication visuelle et éditoriale

- gestion de projet et d'équipe



Mes "+" :

- sens de l'entreprise

- optimisme à toute épreuve

- déterminée



Mes compétences :

Plan de communication

Pack Office 2007

Travail en équipe

Google analytics

Réseaux sociaux

Budget & Achat

Google adwords

Médias

Evènementiels privés ou publics

Merchandising

Internet

Gestion de projet

Chaîne graphique

Analyse stratégique

Editorial on et offline

Webmarketing