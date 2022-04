Helena MEDINA

Je suis étudiante en double diplôme Master Management de l'événementiel et Magistère de Tourisme. Attirée par le monde de la culture, je souhaiterai allier ce domaine à l'événementiel afin d’y travailler au terme de mes études. Dynamique et motivée, mes expériences professionnelles m'ont confortée dans ma rigueur et autonomie au travail et permis de commencer à acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice des métiers de événementiel.



Mes compétences :

Microsoft Internet Explorer

Gestion de participants

Base de données

Microsoft Office