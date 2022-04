Héléna PERCHE

Bonjour,



Après 12 années passées dans le domaine de la Chimie Analytique, j'ai décidé de me reconvertir en sociologie du langage.



Après avoir suivi un DU de Français Langue Etrangère, je suis actuellement étudiante en M2 de Sciences du Langage, spécialité Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle.



• Langues :

Anglais: courant (C2)

Espagnol: bilingue (C2)

Portugais: intermédiaire (B1)

Russe: intermédiaire (B2)



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Traduction technique

Chimie analytique

Management

Traduction espagnol français

Traduction anglais français