Héléna RAGOT

Actuellement chargée des contenus éducatifs en ligne à la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience), je suis passionnée par les méthodes pédagogiques interactives et par le déploiement de projets e-learning et multimédias.



Mes spécialisations: la structuration de l'information, la scénarisation multimédia, la conception pédagogique et la gestion de projets.



Mes compétences :

Conception

Conception pédagogique

E-learning

ELearning

Expositions

Gestion de projet

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Multimedia

Scénarisation