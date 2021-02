Hélène BARBET

Je suis chef de projet en programmation chez A2MO depuis janvier 2018. J'ai auparavant été chargée de mission chez Elix (2016-2018) et chez Polyprogramme (2012-2016).



Mes missions concernent la rédaction de Programmes Fonctionnels et de Programmes Techniques Détaillés pour des projets variés : scolaires, tertiaires, culturels, sociaux, avec une spécialisation dans l'hospitalier. Mon expérience me permets d’acquérir progressivement des compétences transversales et transposables à de nombreux domaines de la gestion et de l’accompagnement de projets architecturaux et urbains.



C’est la dimension pluridisciplinaire de mes missions qui m’intéresse. J’ai été amenée à travailler avec de nombreux partenaires sur des sujets très spécifiques tels que des schémas directeurs hospitaliers, un Centre de recherche sur les véhicules du futur, un Medical Training Center, des équipements scolaires et culturels, etc. A travers mon expérience, j’ai également développé des connaissances en techniques du bâtiment et des réseaux qui viennent compléter les qualités rédactionnelles et la culture générale acquises lors de ma formation.



Plus précisément, mon travail consiste à comprendre, restituer et synthétiser le mieux possible les besoins des usagers et des utilisateurs des bâtiments qui vont sortir de terre, afin de rendre ces derniers les plus fonctionnels possible. Dans le secteur de la santé, dont je suis devenue spécialiste suite à la programmation de nombreux bâtiments dans le secteur hospitalier, cela est d’autant plus essentiel que les pratiques et les flux sont complexes. Mon expertise consiste à travailler auprès de divers professionnels, en entretien, en groupes thématiques resserrés ou lors de présentations en comités stratégiques, afin de les amener à questionner leurs habitudes de travail, de les faire réfléchir à de nouvelles organisations et de les traduire en un projet immobilier.



En décembre 2015, j'ai également obtenu un diplôme de Mastère Spécialisé à l'Ecole des Ponts et Chaussées. J'ai effectué cette formation en alternance (1 semaine par mois), en parallèle de mon travail chez Polyprogramme. L'objectif de ce Mastère est de développer une vision et une action globales et intégrées sur l’ensemble des systèmes urbains (mobilité, construction, énergie, eau, recyclage, santé-biodiversité, services) en synergie avec un environnement social, politique, économique et technologique d’un territoire (en France et à l'étranger). La langue des enseignements était l'anglais. J'ai également été lauréate du Prix du Mastèrien 2015 de la Fondation de l'ENPC.



Dans le cadre de ce master, j'ai rédigé une thèse professionnelle sur le thème de l'export de l'hôpital à la française pour répondre à la demande "clés en main". J'ai ainsi étudié la notion de projet intégré à l'échelle d'un établissement hospitalier et je me suis intéressée aux problématiques urbaines liées à la santé.



Ma formation initiale à Sciences Po Rennes a été marqué par l'étude des sciences sociales et politiques, de la gestion de projet et du management des organisations (Master en Management : Hommes, Organisations et Projets). Je me suis ensuite dirigée plus spécifiquement vers les filières du projet urbain et architectural à travers ma deuxième année de Master à l'Institut d'Urbanisme de Paris (Programmation Urbaine et Architecturale en coopération avec l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Malaquais).



Le sport est également un de mes centres d'intérêts principaux. Je pratique la course à pied, la natation et la danse et je participe à divers événements sportifs à Paris depuis 3 ans : courses (10km, semi-marathon, marathon par équipe), spectacle de danse...



C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour répondre à vos questions ou vous rencontrer.



Mes compétences :

Urbanisme

Programmation urbaine

Sociologie

Expression de besoins

Programmation architecturale

Management

Rédaction

Gestion de projet

Architecture

Relationnel

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Sociologie des organisations

Conduite de projet

Space planning