Hélène BEAUFILS

Simplifier, mettre en cohérence, et faire de lorganisation & des processus RH des leviers de performance business ET dengagement collaborateurs.



* Audit & Ingénierie des processus du Développement RH : gagner du temps « technique » au profit du temps « humain »

Analyse, rationalisation, digitalisation et déploiement de process RH simplifiés, orientés business ET collaborateurs. Optimisation organisationnelle.



* Pilotage de la performance RH : rationaliser la mesure de la performance, se concentrer sur lessentiel

Analyse, rationalisation et mise en cohérence des indicateurs (KPI) et rapports légaux et conventionnels (Reporting et tableaux de bord).



* Engagement des équipes RH et parties prenantes : fidéliser, embarquer, développer la communication et les pratiques professionnelles

Développement et partage des pratiques professionnelles entre pairs (Co-construction, co-développement des pratiques). Donner du sens.



* Pilotage de projets & Management pluri/interdisciplinaire

TalentSkipper, cest définir la route spécifique du développement de votre Capital humain, anticiper et piloter votre performance RH tout en favorisant lengagement individuel et collectif.



Ce sont également des modalités dintervention sur mesure, un écosystème dexpertises connexes et complémentaires et surtout un excellent moyen de garder le cap !



