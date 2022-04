Hélène BÉGASSE

Diplômée en Master 2 Communication et Médias spécialisation Communication Corporate, j'ai par le biais de mes différentes expériences professionnelles eu l'occasion de participer activement :



- à l'organisation d'événements internationaux

- à la mise en place de stratégie RP

- à la réalisation de supports de communication

- à l'animation des communautés sur les réseaux sociaux



Ces projets m’ont en autre offert l’opportunité de développer un fort esprit d’équipe et de renforcer fortement mes capacités organisationnelles.



Mes différentes expériences à l’international (séjour linguistique et semestre international) ont été l’occasion de développer fortement ma maîtrise de l' Anglais et de l'Espagnol, tant en matière d’expression orale qu’en terme de rédaction de contenu.



Mes compétences :

Indesign

Photoshop