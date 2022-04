Helene BERRIER

Diététicienne-nutritionniste de formation, j'ai continué mes études en intégrant une licence professionnelle Alimentation/ santé en septembre 2012. Celle-ci m'a permis de faire un stage en tant que chargé de projet en nutrition à l'ADES du Rhône, mais aussi de découvrir le domaine des sciences sociales appliquées à l'alimentation que j'ai voulu étayer en poursuivant un Master Alimentation à l'Université-Le Mirail, à Toulouse.



En parallèle, j'écris des articles pour la rubrique "nutrition" que j'ai crée en novembre 2010 suite à un stage dans la Maison d'Edition AGEEL/ URBAN PRESS à Toulouse que j'ai effectué lors de mon BTS Diététique. Je porte un intérêt très prononcé en matière de médias et de communication, que je souhaite approfondir, afin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles, et de concilier l'alimentation et le journalisme.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Organisation d'évènements

Animation

Social media

Photographie culinaire

Créativité

Travail en équipe

Adaptation