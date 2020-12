Hélène DUDÉZERT

Vous recherchez un Responsable Transport-Logistique ? Mon goût pour ces activités à un niveau international ainsi que mon expérience de terrain et en Supply Chain me permettrons d'apporter une réponse à votre besoin.



Forte d'une première expérience chez un transporteur international commissionnaire en douane (7 ans) puis chez un transporteur national (3 ans), j'ai participé activement à la création complète puis l'évolution du service expéditions (devenu service logistique) d'une nouvelle usine de fabrication de papier journal.

Ensuite, j'ai pris en charge l'ensemble de la logistique d'un spécialiste international de produits intermédiaires de boulangerie pâtisserie.



Font parti de mon quotidien, indifféremment en ANGLAIS, ESPAGNOL ou ALLEMAND et par téléphone, courriel ou face à face :



TRANSPORT STOCKAGE ET LOGISTIQUE SUPPLY CHAIN



. Définition des besoins en transport et/ou stockage (élaboration de cahier des charges spécifique),

. Appels d'offres internationaux de transports terrestres internationaux et maritimes (pratique des incoterms et crédits documentaires),

. Négociations et sélection des prestataires avec Revues de suivi des prestations,



. Elaboration et mise en place de plans de transport et budgets,

. Suivi d'un budget transport/stockage d'environ 5 000 K€,

. Optimisation du ratio qualité de service / coût et réduction des coûts de transport de plus de 15 %,

. En charge de 3 entrepôts (en propre, dédié ou prestataire),



. Gestion des flux amont et aval en ambiant ou température dirigée positive ou négative,



. Relation clients avec gestion de commandes,



. Organisation des transports au quotidien, en camions, wagons, conteneurs ou vrac, en complets ou partiels optimisés,



. Gestion de stocks de plus de 15 000 t et milliers de références au total, en ambiant ou température dirigée positive ou négative,

. Optimisation de la rotation du stock passé d'un âge moyen de + de 90 j à 30 jours pour 90% du stock sur site,



GESTION BUDGÉTAIRE ET ANALYSES