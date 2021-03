Hélène MATEU

Après plusieurs années au coeur de la relation client, je souhaite aujourd'hui m'orienter vers un management durable. C'est pour cela que je recherche un contrat en alternance et ce avec des missions RSE.



Je débute en septembre prochain un cursus en troisième année de "Bachelor in Green Social and digital Business" au sein de l'école ESI.



Mon souhait est de devenir Responsable RSE afin de pouvoir participer à la transition écologique et sociétale, de fédérer et accompagner des équipes autour de ce domaine. Mais surtout pour aider les entreprises à pouvoir répondre aux normes, favoriser l'inclusion, faire face aux différents défis et enfin faire évoluer celle-ci rapidement.



Et pourquoi pas faire de votre entreprise la numéro une dans le classement de la meilleure réputation RSE!