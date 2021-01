Hélène SYDOROVA

Mes activités visent trois domaines :

- la coopération culturelle, économique et scientifique entre les résidents des différents pays francophones et russophones ;

- la formation d'ingénieur, le français pour les ingénieurs, le français professionnel, le français sur objectifs spécifiques ;

- les recherches scientifiques en génie mécanique et fabrication mécanique, la modélisation et la simulation, CAO/FAO/IAO.



Mes compétences :

Usinage

WEB

Traduction technique

CAD CAM CAE

Modélisation

FEM

CAE

ABAQUS

Industrie

Enseignement supérieur et recherche

Projets internationaux